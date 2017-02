Scissione PD: Bersani annuncia che non rinnoverà la tessera

Nonostante il dietrofront di Michele Emiliano, la scissione del PD appare ormai inevitabile. Pier Luigi Bersani annuncia che non rinnoverà la tessera del PD spiegando che i leader del "nuovo soggetto di centrosinistra" saranno Enrico Rossi e Roberto Speranza.

Nonostate il governatore della Puglia Michele Emiliano ci abbia ripensato, rimanendo nel PD per sfidare Matteo Renzi al congresso, la scissione nell partito appare ormai inevitabile.



Pier Luigi Bersani annuncia infatti che non rinnoverà la tessera del PD mentre i bersaniani in Parlamento, capeggiati da Roberto Speranza, molto probabilmente formeranno dei gruppi autonomi già nella giornata di gioversì, sia alla Camera che al Senato.



Bersani, assieme a Massimo D'Alema, rimangono convinti che è necessario costruire "un nuovo soggetto di centrosinistra" poiché il PD si è ormai trasformato nel PdR, il partito di Renzi. La leadership di questa "cosa rossa" sarà però affidata ad Enrico Rossi e Roberto Speranza.



Ed infatti il governatore della Toscana si impegna "a costruire una forza politica nuova, seria, coerente, non subalterna, autenticamente di sinistra". Riflettendo sul congresso PD, Rossi sottolinea invece: "Lo scontro sarà tra Renzi e Emiliano. Uno spettacolo senza contenuti, una giostra populista, né di destra né di sinistra. - chiarendo - Chi accetta questo gioco non può rappresentare gli interessi dei ceti popolari e si destina all'irrilevanza".