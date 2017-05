Legge elettorale, Bersani: proposta PD è ad uso del Delfino Renzi

Pier Luigi Bersani boccia la legge elettorale proposta del PD ed invita Romano Prodi e Giuliano Pisapia a rivedere le loro "aperture". Per Bersani, infatti, la legge elettorale del PD è una invenzione "ad usum delphini".

"Sulla legge elettorale, ecco la mia personalissima opinione. Adesso che c'è il testo, nero su bianco, della proposta PD temo che Romano Prodi e Giuliano Pisapia dovranno riconsiderare le loro pur cautissime aperture. Questa proposta non c'entra un bel nulla con il Mattarellum" scrive su Facebook Pier Luigi Bersani, ex segretario del PD.



"Qui c'è una scheda sola, non due. Qui si allude non certo alla coalizione ma piuttosto a confuse accozzaglie a fini elettorali fra forze che il giorno dopo riprendono la loro strada (guardare la scheda per credere). Qui peraltro non si garantisce la governabilità, si lede la rappresentanza e si abbonda nei nominati. - sostiene Bersani - Insomma, siamo di nuovo all'eccezionalismo italico, siamo all'ennesima e pasticciata invenzione dell'ultima ora".



"Se ci fosse senso di responsabilità si sentirebbe l'esigenza di presentare agli italiani ormai insofferenti un sistema che avesse già dimostrato di funzionare. Il Mattarellum davvero, oppure il tedesco, oppure il francese, oppure lo spagnolo o il portoghese o l'inglese. Qualcosa che esista insomma. Basta con le invenzioni ad usum delphini" conclude l'ex premier. Va da sé che il Delfino, in questo caso, sarebbe Matteo Renzi.