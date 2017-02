Padoan: no manovra estemporanea, correttivi nel Def. UE poco soddisfatta

Il ministro Pier Carlo Padoan ha trasmesso ieri alla Commissione europea il "Rapporto sui fattori rilevanti" che influenzano la dinamica del debito pubblico italiano, in sostanza la risposta dell'Italia alla richiesta UE di una manovra correttiva sui bilanci di 3,4 miliardi.



Padoan sostiene però che "i risultati raggiunti" sul debito pubblico italiano "possono essere considerati più che soddisfacenti" e per questo annuncia alla Commissione UE che qualsiasi tipo di provvedimento verrà adottato solo nel prossimo Def (Documento di economia e finanza), anticipando norme "di contrasto all'evasione fiscale in continuità con quelli già adottati nel recente passato, estendendone la portata, e di riduzione della spesa, anche grazie alla nuova modalità di costruzione del bilancio dello Stato entrata in vigore con la riforma completata nel 2016".



La Commissione non sembra però essere rimasta molto soddisfatta da queste spiegazioni, facendo sapere che dall'Italia "si aspettava maggiori dettagli". Nonostante questo, il premier Paolo Gentiloni assicura che "siamo fuori da procedure di infrazione" mentre su Twitter Padoan conferma chee non ci sarà "nessuna manovra estemporanea" perché l'obiettivo del governo è ridurre il debito "con una strategia che protegge la crescita".