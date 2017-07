Fincantieri: Padoan "rammaricato" per nazionalizzazione STX

La dichiarazione di Pier Carlo Padoan sulla vicenda STX-Fincantieri.

"Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan prende atto con rammarico dell'orientamento del Governo francese ad esercitare il diritto di prelazione su STX" riferisce in una nota il Ministero dell'Economia.

«L'attuale esecutivo francese ha deciso di cancellare accordi già presi sulla presenza di Fincantieri nella compagine sociale di STX - ha dichiarato il ministro Padoan - Abbiamo dato la nostra disponibilità ad ascoltare le esigenze del nuovo governo, ma non c'è nessun motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della società francese».