Peter Gabriel compie 70 anni: il Back to Front in un documentario

Il documentario 'Peter Gabriel. Back to Front' in occasione dei 70 anni dell'ex leader dei Genesis, in onda lunedì 13 febbraio su Rai5.

"Un omaggio all'ex leader dei Genesis nel giorno del suo sessantasettesimo compleanno: lo propone Rai Cultura con il film-concerto 'Peter Gabriel. Back to Front', in onda lunedì 13 febbraio alle 23.15 su Rai5. Il film è dedicato al venticinquennale dell'uscita di 'So', l'album che ha lanciato verso il successo mondiale la carriera solista di Peter Gabriel" si espone in una nota dalla tv di Stato.



"Tra i massimi esempi di contaminazione tra world music e pop-rock, è considerato un album leggendario e pietra angolare della musica anni Ottanta. Diretto dal vincitore del Bafta Award Hamish Hamilton, il film riprende una delle tappe del Back to Front Tour, quella dell'ottobre 2013 allo 02 di Londra, ed è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino 2014. Nel live, Gabriel ritrova la band originale della sua tournée del 1986 e affianca classici come Solsbury Hill, Digging in the Dirt, Sledgehammer, Mercy Street e Don't Give Up, a canzoni inedite o rielaborate" prosegue la Rai.



"Hamilton, già regista di live di artisti del calibro dei Rolling Stones, Madonna e U2, accosta le immagini di oggi a concerti del passato anche remoto di Gabriel per celebrare uno degli artisti più innovativi e influenti dell'era moderna" viene reso noto in ultimo.