Alluvioni Perù: 2 milioni bambini senza scuola. Si mobilità anche Laura Pausini

Si aggrava il bilancio delle vittime causate dalle alluvioni in Perù. Inoltre, sono gli oltre 2 milioni di bambini che attualmente non possono andare a scuola e quasi 300mila i piccoli colpiti da questa calamità. In sostegno alle popolazioni del Perù si è mobilitata anche Laura Pausini.

"Le intense piogge delle ultime settimane hanno provocato pesanti inondazioni in Perù, causando seri danni materiali oltre alla morte di 90 persone" viene riferito in una nota dalla Fides.



Dall'agenzia di stampa cattolica si illustra quindi: "Come in tutti i disastri naturali, i bambini sono quelli che subiscono le principali conseguenze. Si calcola che siano 285mila i piccoli colpiti da questa calamità. I bisogni umanitari sono enormi. Circa 29mila case sono crollate, lasciando almeno 120mila persone senza abitazione. La maggior parte delle zone colpite sono rimaste prive di acqua potabile, aumentando in maniera esponenziale il rischio di trasmissione di malattie."



"Un'altra grande preoccupazione sono gli oltre 2 milioni di bambini che attualmente non possono andare a scuola perché le loro scuole sono chiuse per i danni che hanno subito" specifica infine l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.



In sostegno alle popolazioni del Perù colpite dalle alluvione si è mossa anche Laura Pausini, che ha annunciato di aderire al progetto di GianMarco, cantante peruviano, prestando la sua voce nella canzone #PorTiPeruHoy.