Pechino Express: scontro tra le 4 coppie rimaste in semifinale

In onda mercoledì 1 novembre su Rai2.

"Penultimo appuntamento con Pechino Express, l'adventure game di Rai2 prodotto da Magnolia. La semifinale di questa sesta edizione andrà in onda mercoledì 1 novembre, alle 21.20. Sotto l'attenta direzione di Costantino della Gherardesca, le quattro coppie rimaste in gara dovranno percorrere 416 chilometri per provare a conquistare un posto nella finalissima dell'8 novembre" informa in una nota la tv di Stato.



"L'avventura ricomincia dal tempio di Kofuku-ji, a Nara, da dove i concorrenti, passando per il castello di Nagahama che accredita i primi arrivati alla prova vantaggio, si dirigeranno successivamente, in autostop, verso la pagoda Chureito, una torre a cinque piani sulla montagna che domina Fujiyoshida City, sede del traguardo di tappa" prosegue la Rai.



Si chiarisce: "A contendersi un posto in finale ci saranno quattro coppie di viaggiatori: le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper) che hanno vinto le ultime due tappe, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti) e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms), ultimi mercoledì scorso, ma graziati dalla busta nera."



"In questa penultima tappa, durissima e piena di insidie, le coppie formeranno nuove alleanze e tenteranno il tutto per tutto per arrivare alla meta finale: Tokyo. Per raggiungerla dovranno confrontarsi con la moderna tecnologia, improvvisarsi venditori ambulanti, dedicarsi al vip watching, disputare un'inedita partita di pallone e fare trekking lungo un antico cammino" si continua.