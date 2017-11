Pechino Express: la finale verso il Sol Levante

Pechino Express, in onda mercoledì 8 novembre su Rai2.

"È tutto pronto per la finale di Pechino Express - Verso il Sol Levante - espone in una nota la tv di Stato -, l'adventure game di Rai2 prodotto da Magnolia. L'ultimo appuntamento, che decreterà la coppia vincitrice di questa sesta edizione, andrà in onda mercoledì 8 novembre, alle ore 21.20. In questa terza e ultima tappa in Giappone, che parte dall'Iseyama Kotai Shrine di Yokohama per concludersi al West Park Bridge di Odaiba, a Tokyo, le tre coppie finaliste dovranno percorrere 76 Km totali."



"A guidare il gruppo, come sempre, ci sarà il più pungente e sarcastico capo spedizione della televisione italiana: Costantino della Gherardesca. A sfidarsi per la vittoria di questa sesta edizione ci saranno tre coppie di viaggiatori: le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), che partiranno nella prima missione con un vantaggio di 15 minuti per aver accumulato 4 stelle nel corso della gara, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), e i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms)" prosegue la Rai.



Si segnala dunque: "In particolare, le #caporali e le #clubber puntano a diventare la prima coppia tutta al femminile ad aggiudicarsi un'edizione di Pechino Express. Finora l'unica donna a vincere è stata Debora Villa nella prima edizione, in coppia con Alessandro Sampaoli, con cui formava la coppia degli #attori. In finale le coppie dovranno sviluppare la loro manualità e il loro olfatto, partecipare a una particolare caccia al tesoro, infilare, come vuole la tradizione dell'ultima puntata, la mano in una temibile teca, prendere lezione di cucina giapponese e improvvisarsi, una volta di più, venditori ambulanti. A un passo dal traguardo finale, ci sarà per loro una sorpresa emozionante."