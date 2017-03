Paul McCartney: esce la ristampa di "Flowers in the Dirt", in 3 versioni

In vendita la ristampa di "Flowers in the Dirt" di Paul McCartney, in tre versioni. "Flowers in the Dirt" è tra gli album più acclamati dalla critica negli anni '80.

Ieri 24 marzo è uscita la ristampa di "Flowers in the Dirt" di Paul McCartney, album fra i più acclamati dalla critica negli anni '80, nominato sia ai BRIT che ai Grammy Awards.



Come ricorda la Universal Music, "Flowers in the Dirt" vide Paul McCartney "collaborare Elvis Costello alla composizione di un terzo dell'album (My Brave Face, You Want Her Too, Don't Be Careless Love e That Day is Done) e vantava contributi da parte di produttori come Mitchell Froom, Trevor Horn, David Foster, Steve Lipson. Il leggendario chitarrista David Gilmour dei Pink Floyd compare in We Got Married, e l'arrangiamento degli archi ad opera di George Martin in Put It There è uno dei tanti punti forti dell'album".



La ristampa dell'album è disponibile nella versione Deluxe Edition (3 Cd e 1 Dvd con quaderno di 32 pagine, un libro fotografico di 64 pagine, un libro appositamente creato di 112 pagine, foto e molto altro), Special Edition (2 Cd con bonus track) e 2 LP a 180 grammi con Mp3 download card.