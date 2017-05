Per scoprire i mammuth dei mari del nord c'è un Passaggio a nord ovest

Passaggio a nord ovest, in onda sabato 6 maggio su Rai1.

"Sabato 6 maggio a Passaggio a nord ovest, su Rai1 alle 17.45, Alberto Angela andrà a Leida, in Olanda, nel 'Museo Naturalis', dove è conservata la più grande collezione di ossa di mammuth riportate alla luce nel mare del nord da paleontologi trasformati in pescatori" rivela in una nota la tv di Stato.



"Una sorta di 'pesca nella preistoria'. Le nuvole sono una delle manifestazioni della natura più comuni e onnipresenti - si riferisce in ultimo -, al punto che si tende a darle per scontate. Eppure sono la chiave per comprendere molti fenomeni che hanno ricadute decisive sugli equilibri dell'intero pianeta. Una serie di studi condotti oltre il circolo polare artico pone finalmente le nuvole al centro dell'attenzione della comunità scientifica. Sulle tracce dell'Aristocrazia europea, si andrà alla scoperta di antichi manieri. In Inghilterra le grandi dinastie continuano a preservare le loro tradizioni e i loro castelli. Nell'India del Sud si pratica uno sport molto particolare: la Kambala, in cui gli atleti gareggiano con i bufali. È molto popolare e i bufali sono dei veri campioni."