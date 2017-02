Termalismo in Italia: (PD): siamo a passo decisivo per rilancio settore, dice PD

"Siamo di fronte a un passo decisivo nel progetto di rilancio del settore termale reso possibile solo grazie ad un lavoro costante che ha coinvolto - espone in un comunicato il deputato del Partito Democratico Edoardo Fanucci -, nei mesi scorsi, attori istituzionali, operatori del settore e realtà territoriali, come testimoniano i tanti sindaci e società termali presenti oggi".



"La proposta di legge interviene nella disciplina della tutela dei termini 'termali', sottolineandone l'utilizzabilità solo ed esclusivamente per le aziende termali e per le prestazioni dalle stesse erogate. La proposta di legge prevede, inoltre, l'istituzione di un credito d'imposta per la promozione e il turismo dei territori termali di 10 milioni annui nel triennio 2017-2019, una misura fondamentale per lo sviluppo di questo settore in un quadro di riconoscimento del termale in ambito sanitario ed economico" spiega inoltre la deputata democratica Vanessa Carmani, anche lei tra i firmatari.