Post Terremoto: ordinanza "azzeraburocrazia" sosterrà allevamento Marche, dice Lodolini (PD)

"Occorre accelerare per garantire l'arrivo di moduli abitativi e stalle, superando lungaggini burocratiche a favore delle popolazioni dell'entroterra marchigiano colpite dal sisma e di tutto il sistema agricolo e dell'allevamento" dichiara in una nota Emanuele Lodolini, deputato del Partito Democratico.



"Al legittimo grido d'allarme di un'intera comunità - spiega - devono seguire soluzioni immediate. L'incontro di lunedì, a Roma, del Ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina con le principali sigle del settore agricoltura e allevamento e ad Ancona con il governatore delle Marche Ceriscioli, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il commissario per la ricostruzione Vasco Errani, hanno disegnato un quadro chiaro sull'ordinanza 'azzeraburocrazia'. Essa autorizza gli allevatori a comprare direttamente tutto ciò che serve per garantire la continuità produttiva delle proprie aziende, a fronte di un rimborso pubblico previsto fino al 100% delle spese sostenute".



"Occorre, ora, accelerare per garantire l'arrivo dei moduli abitativi e delle stalle a tutte le aziende e gli allevamenti danneggiati, considerando che la neve e il freddo hanno aggravato la situazione degli animali che sono privi di ricoveri, acqua e foraggio" sottolinea ancora il parlamentare.



"Pur tra comprensibili difficoltà, è auspicabile, inoltre, riuscire a mantenere il più possibile libere da ghiaccio e neve tutte le vie di comunicazione, così da poter consegnare il latte fresco e le materie prime necessarie a garantire il sostentamento economico a un intero territorio. Siamo al fianco dei nostri amministratori regionali per collaborare e proseguire il grande lavoro sinergico che ha contraddistinto le Marche sin dalle prime fasi dell'emergenza", conclude.