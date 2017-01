Dl Mezzogiorno, maltempo: estendere coperta assicurativa anche a chi non ha polizze

"Estendere la coperta assicurativa per le aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di queste settimane, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate" si chiede in alcuni emendamenti al dl Mezzogiorno, attualmente in discussione in Commissione Bilancio alla Camera, presentati dai deputati del Partito Democratico Maria Antezza e Nicodemo Oliverio, insieme ai colleghi democratici in Commissione Agricoltura.



"Gli emendamenti - spiegano i parlamentari dem - rendono possibile l'accesso agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui si chiede anche l'incremento di 60 milioni di euro per il 2017, per offrire un sostegno concreto e immediato al mondo agricolo, colpito da nevicate, gelate e piogge tali da azzerare la produzione e danneggiare gli impianti produttivi".



"A questo scopo, si chiede, inoltre, la sospensione dei pagamenti degli interessi per la proroga delle rate relative alle operazioni di credito agrario per il 2017. - si specica - Ci fa ben sperare la comunicazione del governo, che rispondendo a un'interrogazione del PD in Commissione Agricoltura alla Camera, ha annunciato che sta valutando l'adozione di una deroga alle norme in materia".



"Alla luce della grande attenzione dedicata all'agricoltura e al Mezzogiorno, confidiamo che il governo si faccia carico degli interventi per le aziende agricole e zootecniche, di cui da più parti si avverte l'urgenza", concludono.