Delega inclusione scolastica: M5S specula su disabili, dicono dal PD

"Il M5S specula persino sui disabili" dichiarano in una nota Elena Carnevali e Simona Malpezzi, deputate del Partito Democratico e relatrici di una delle deleghe sull'inclusione scolastica.



"Continuando - spiegano - con la sua propensione a distruggere anziché creare ponti, non si accorge che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità non hanno chiesto il ritiro della delega. Hanno, bensì, presentato una serie di emendamenti propostivi, volti a migliorare i contenuti della delega sull'inclusione scolastica".



"Ai colleghi 5 Stelle ricordiamo che il compito delle Commissioni parlamentari in questa fase è quello di raccogliere sollecitazioni e proposte per rendere più condivise le deleghe alla legge 107. - sottolineano le parlamentari dem - L'atteggiamento del gruppo M5S non ci stupisce: sono abituati non a elaborare proposte di un pensiero critico ma a ripetere il pensiero del sacro blog. E mentre noi, fiduciose, attendiamo i loro contributi, nel frattempo continuiamo a lavorare con le associazioni per risolvere alcuni dei nodi che ci sono stati sottoposti quali la continuità didattica, il gruppo di inclusione territoriale e le modalità di certificazione".



"L'intento della delega è il superamento delle condizioni attuali, che limitano una piena inclusione sociale agli alunni con disabilità, dal momento che per noi rimane centrale il riferimento alla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità", concludono.