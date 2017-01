Roma ostaggio della Raggi e dei conflitti d'interesse M5S, denuncia ParteCivile

Preoccupazione per le condizioni e le prospettive di Roma dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Virginia Raggi per il caso nomina Morra. E' quanto esterna "Parte Civile - marziani in movimento" che attraverso la sua presidente Emilia La Nave sottolinea come "in questi mesi non abbiamo ancora visto nulla della sbandierata trasparenza del MoVimento 5 Stelle ma solo errori, polemiche, favori e bugie degne delle peggiori amministrazioni del passato".



"Una sindaca che pretende sfacciatamente di farci credere che Raffaele Marra sia solo uno dei tanti dipendenti comunali è chiaramente una sindaca di cui non ci possiamo più fidare" chiarsce quindi La Nave, aggiungendo: "L'inchiesta aperta sul suo conto per abuso d'ufficio e falso è solo l'ennesimo - e probabilmente non l'ultimo - incidente in cui è incorsa una sindaca che ancora non ha cominciato a governare. In sette mesi la città è stata resa ostaggio di un movimento vittima delle sue liti interne, dei suoi conflitti d'interesse e dei suoi errori. I cittadini hanno votato Raggi perché si sono illusi che il suo fosse un movimento trasparente con un modo nuovo di fare politica ma si sono ritrovati una sindaca che di nuovo non ha nulla".



Parte Civile chiede quindi a Virginia Raggi "di spiegare chiaramente ai cittadini perché ha ostinatamente difeso Raffaele Marra nonostante ben prima del suo arresto fossero emersi - anche sulla stampa - i suoi forti legami col passato e perché si è esposta a un'accusa di abuso e falso pur di sostenere una nomina, quella del fratello di Marra, ben difficilmente attribuibile al solo merito".



"Roma - conclude l'associazione vicina all'ex sindaco Ignazio Marino - ha bisogno urgentemente d'essere governata e non può rimanere ancora ostaggio dell'opacità della sindaca: si diano subito spiegazioni chiare ai cittadini o si liberi la città da questo goffo teatrino".