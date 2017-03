Da Parlamento UE primo via libera a Nuova direttiva su Cancerogeni e Mutageni

CGIL, CISL e UIL soddisfatti per l'approvazione in Commissione Lavoro del Parlamento europeo della Nuova Direttiva Cancerogeni e Mutageni (CMD).

"Siamo molto soddisfatti, la Commissione Lavoro del Parlamento europeo lo scorso 28 febbraio ha approvato la Nuova Direttiva Cancerogeni e Mutageni (CMD), un risultato importante per la salute e la sicurezza dei lavoratori", informano i segretari confederali di CGIL, CISL e UIL Franco Martini, Giuseppe Farina e Silvana Roseto.



"Nel corso della votazione sulla modifica della Nuova Direttiva, che è passata a maggioranza con 38 voti a favore e 6 contrari, è stata accolta la maggior parte degli emendamenti della Confederazione Europea dei Sindacati", spiegano i dirigenti sindacali.



"Come Cgil, Cisl e Uil ci siamo spesi molto per arrivare a questo risultato che - sottolineano - tutela maggiormente i lavoratori e i cittadini dai rischi prodotti dalle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Siamo quindi molto soddisfatti di averlo raggiunto e vogliamo ringraziare i parlamentari europei italiani che vi hanno contribuito in maniera importante".



"Questo è comunque solo un primo passo verso una definitiva approvazione della Direttiva che dovrà contenere gli elementi essenziali per la tutela dei lavoratori. - chiariscono i tre sindacalisti - Continueremo la nostra azione in collaborazione con la CES e chiederemo ancora il fondamentale supporto agli europarlamentari italiani".