Papa Francesco in Egitto: alla messa anche copti ortodossi e musulmani

Alla messa di Papa Francesco in Egitto che sarà celebrata nello stadio de Il Cairo partecipeanno molti copti ortodossi e cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali, e anche musulmani.

"La preparazione della visita di Papa Francesco in Egitto 'procede secondo programma', e l'attesa per l'arrivo del Vescovo di Roma 'non riguarda solo i cristiani, ma coinvolge tutto il Paese'" assicura il Vescovo copto cattolico emerito di Guizeh, come riferisce la Fides.



"Secondo Anba Antonios, - prosegue l'agenzia di stampa cattolica - un indizio dell'interesse diffuso per la visita papale sarà offerto dalla partecipazione multiforme che si registrerà alla messa celebrata da Papa Francesco sabato 29 aprile, alle 10 di mattina, nello stadio dell'aeronautica militare, alla periferia del Cairo".



"In precedenza - spiega Anba Antonios - la messa doveva essere celebrata in una struttura coperta al centro del Cairo. Il cambiamento di programma si è reso necessario non solo perchè lo stadio può essere meglio gestito dai sistemi di sicurezza, ma anche per assicurare un maggior numero di posti disponibili per quelli che vogliono partecipare. I fedeli cattolici potrrebbero essere al massimo 5-6mila, e quello stadio può contenere più di 20mila persone".



"Verranno molti copti ortodossi e cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali, e anche altri musulmani, oltre a quelli delle nutrite delegazioni ufficiali, sia religiose che civili". annuncia quindi il vescovo.



Al suo arrivo, per salutare i fedeli e tutti i presenti, Papa Francesco farà un giro dello stadio in golf car.