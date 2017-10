Papa Francesco: con armi nucleari umanità rischia il suicidio

Papa Francesco avverte che con le armi nucleari l'umanità è a rischio suicidio. Il VAticano a settembre a firmato il Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari.

"L'umanità rischia il suicidio" avverte Papa Francesco, riferendosi alla minaccia delle armi nucleari durante la sua visita oggi alla sede del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. A riferirlo a Radio Vaticana è Flaminia Giovanelli, sottosegretario del Dicastero.

Oggi il direttore della Sala Stampa vaticana Greg Burke ha reso noto infatti che la prossima settimana (10 e 11 novembre) si terrà in Vaticano un importante convegno dal titolo: "Perspectives for a World Free from Nuclear Weapons and for Integral Development", per dare un seguito al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari adottato alle Nazioni Unite nel luglio scorso e firmato anche dalla Santa Sede in settembre.

Pur precisando che "è falso parlare di una mediazione da parte della Santa Sede", Burke conferma che Papa Frcnesco "lavora con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari, come lui stesso ha ribadito lo scorso mese di marzo in un messaggio indirizzato all'ONU".