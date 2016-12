Papa Francesco chiama Unomattina. Ma se non vede la tv dal 1990 per un voto

A sorpresa, Papa Francesco chiama in diretta ad Unomattina per complimentarsi della trasmissione, che proprio oggi compie 30 anni di messa in onda. Poi, Papa Francesco esorta tutti a festeggiare un "Natale cristiano, come il primo quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo. - ricordando - Si è fatto piccolo, in una stalla, con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati".



"In questo mondo dove si adora tanto il dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani" prosegue Papa Francesco, augurando a tutti gli spettatori di Unomattina "un Santo e felice Natale. Un abbraccio a tutti".



Ad essere chiamato in diretta tv da un Papa era stato Bruno Vespa, quando Giovanni Paolo II ringraziò per aver dedicato una puntata speciale di Porta a Porta al 20esimo anniversario del suo Pontificato. Papa Wojtyla, però, non eveva mai detto di non vedere la tv.



Papa Francesco invece, oltre a rivelare di leggere solo La Repubblica (anche se ci mette appena 10 minuti), ha invece confessato: "La televisione non la vedo dal 1990. E' una promessa che ho fatto alla Vergine del Carmelo la notte del 15 luglio 1990. Mi sono detto, 'non è per me'". A questo punto, quindi, c'è chi si domanda come Papa Francesco possa complimentarsi della trasmissione visto che per il voto fatto non dovrebbe vederla, a meno che non si riferisca alle puntate di Unomattina andate in onda dal 1986 al 1990, quelle condotte da Piero Badaloni e Elisabetta Gardini e poi Puccio Corona (zio di Fabrizio Corona) e Livia Azzariti.