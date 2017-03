Papa Francesco all'ONU: abolire armi nucleari è imperativo morale e umanitario

Papa Francesco invia un messaggio all'ONU che ha appena avviato i lavori per un Trattato che ha la finalità di mettere al bando le armi nucleari. Il Pontefice chiarisce che la deterrenza nucleare non è uno strumento di "pace e stabilità" e che "l'eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario".

Anche se non ha avuto molto risalto sui media mainstream, Papa Francesco nel messaggio rivolto alla Conferenza dell'ONU finalizzata a negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle bombe nucleari, esorta a bandire una volta per tutte queste micidiali armi di distruzione di massa, che continuano a "rovinare il nostro DNA" al pari del peccato originale, come spiegò il Santo Padre nel maggio scorso.



La prima sessione preparatoria della Conferenza ONU per discutere di un Trattato per la messa al bando delle armi nucleari si è aperta il 27 marzo. I lavori proseguiranno fino al 31 marzo e poi riprenderanno dal 15 giugno al 7 luglio.



"Se si prendono in considerazione le principali minacce alla pace e alla sicurezza con le loro molteplici dimensioni in questo mondo multipolare del XXI secolo, come, ad esempio, il terrorismo, i conflitti asimmetrici, la sicurezza informatica, le problematiche ambientali, la povertà, non pochi dubbi emergono circa l'inadeguatezza della deterrenza nucleare a rispondere efficacemente a tali sfide", chiarisce infatti il Pontefice.



"Siffatte preoccupazioni - prosegue - assumono ancor più consistenza quando consideriamo le catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali che derivano da qualsiasi utilizzo degli ordigni nucleari con devastanti effetti indiscriminati e incontrollabili nel tempo e nello spazio. Simile motivo di preoccupazione emerge di fronte allo spreco di risorse per il nucleare a scopo militare, che potrebbero invece essere utilizzate per priorità più significative, quali la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, così come la lotta alla povertà e l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".



Papa Francesco chiarisce inoltre che è superata l'idea di deterrenza nucleare come strumento di "pace e stabilità internazionali" perché queste "non possono essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento di un equilibrio di potere".



"In tale contesto, l'obiettivo finale dell'eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario", evidenzia quindi il Santo Padre, aggiungendo: "Il conseguimento di un mondo senza armi nucleari richiede processi di lungo periodo, basati sulla consapevolezza che 'tutto è connesso', in un'ottica di ecologia integrale (cfr. Laudato Si', 117, 138). Il destino condiviso dell'umanità richiede di rafforzare, con realismo, il dialogo e costruire e consolidare meccanismi di fiducia e di cooperazione, capaci di creare le condizioni per un mondo senza armi nucleari".



"L'umanità - assicura quindi Papa Francesco - ha la capacità di lavorare insieme per costruire la nostra casa comune; abbiamo la libertà, l'intelligenza e la capacità di guidare e dirigere la tecnologia, così come di limitare il nostro potere, e di metterli al servizio di un altro tipo di progresso: più umano, più sociale e più integrale".