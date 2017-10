Papa Francesco: 2 detenuti evadono durante pranzo coi poveri a Bologna

Due detenuti perché socialmente pericolosi sono evasi approfittando del pranzo organizzato da Papa Francesco nella Basilica di San Petronio a Bologna.

Due detenuti scelti per pranzare con Papa Francesco all'interno (sic) della Basilica di San Petronio a Bologna devono aver compreso male il messaggio "la verità vi renderà liberi". I due carcerati infatti rinunciando persino al lauto banchetto organizzato in chiesa davanti all'altare sono evasi.

Stando alle prime ricostruzioni, due detenuti nella casa di reclusione a custodia attenuata di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, non sono rientrati nella struttura dopo aver assistito all'Angelus in piazza Maggiore. I due, italiani originari della Campania, socialmente pericolosi e a quanto pare già protagonisti di episodi del genere in passato, hanno fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dai volontari della parrocchia che li accompagnavano insieme ad altri 20 detenuti circa.