Paolo Villaggio abbandonato dal cinema italiano: lo sfogo della figlia

La figlia di Paolo Villaggio, 84, si lascia andare ad un piccolo sfogo su Facebook scrivendo: "Non starà al meglio, certo. Ma il cinema italiano lo ha abbandonato invece mio padre c'è".

"Scrivo qui da parte di mio padre che non usa i social. Lui voleva dire a Valeria Bruni Tedeschi che è una grande attrice, comica, gentile e divertente", ha postato ieri su Facebook Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo Villaggio, 84 anni, celebre per aver interpretato Fantozzi in vari film ma protagonista anche di pellicole ben più impegnate tanto da aver lavorato per registi del calibro di Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmúller, Ermanno Olmi e Mario Monicelli.



Nel 1992 Paolo Villaggio riceve il Leone d'oro alla carriera e nel 2000 gli viene assegnato al Festival del cinema di Locarno il Pardo d'onore alla carriera. Dal 2003 abbandona il cinema per dedicarsi alla scrittura, tanto che nel 2012 riceve il Premio letterario Piero Chiara alla carriera. Quello steso anno torna al cinema con una parte nel film "Tutto tutto niente niente" di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese.



Dopo però essersi congratulata con la vincitrice del David di Donatello come migliore attrice protagonista, la figlia di Paolo Villaggio si lascia andare ad un piccolo sfogo e, postando una foto che la ritrae con il padre, scrive: "Non starà al meglio, certo. Ma il cinema italiano lo ha abbandonato invece mio padre c'è". Tanti i commenti si solidarietà all'attore, il cui tenore è che se il cinema lo può dimenticare di certo gli italiani no.