Bankitalia, Tosato (Lega): perché PD non vuole audizione Visco?

Paolo Tosato della Lega Nord sul caso Ignazio Visco.

"Incomprensibile, assurda, vergognosa la scelta della maggioranza di non accogliere la nostra richiesta per l'audizione immediata di Ignazio Visco in commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche" dichiara in una nota Paolo Tosato, senatore della Lega Nord.

"Assistiamo a uno scontro sulla stampa tra le più alte cariche dello Stato e il segretario del PD ma ci negano di discuterne subito nella sede più appropriata. - specifica - È fondamentale per il lavoro della commissione poter ascoltare il presidente della Banca d'Italia sulla gestione della crisi degli istituti bancari e vogliamo capire come si intenda affrontare la situazione alla luce della mozione della maggioranza approvata alla Camera sulla governance di Bankitalia".

"Non capiamo quali siano le motivazioni che impediscano l'audizione se non il timore del PD di togliere finalmente il velo sulla vergognosa gestione di alcuni istituti", conclude.