Decreto enti locali: per Province solo 100 milioni, denuncia Russo (Fi)

Paolo Russo, deputato di Forza Italia, riflette sul decreto enti locali.

"La maledizione di Matteo Renzi verso le Province continua a far danni: rispetto agli oltre 600 milioni di euro, certificati dal Mef, come necessari per garantire i servizi essenziali per manutenere strade e scuole, il governo destina alle Province solo 100 milioni. - riflette in un comunicato Paolo Russo, deputato di Forza Italia - L'annuncio festoso del sottosegretario Maria Elena Boschi in realtà è solo il presagio di quelle sventure che purtroppo, inesorabilmente, accadranno e che saranno attribuite alla fatalità con mistificazioni vergognose."



"Il governo garantisca a famiglie ed imprese strade civili, tuteli la salute di chi le percorre e soprattutto consenta agli istituti scolastici quella manutenzione necessaria per garantire il minimo dell'accoglienza ai tanti studenti che vorrebbero studiare. Il pregiudizio ideologico di Renzi e la sua avversione per il voto degli italiani che hanno bocciato la schiforma Renzi non deve danneggiare imprese, studenti e famiglie" prosegue in ultimo.