Siria: caduta di Raqqa incompresa da cancellerie UE, dice Romani (PD)

Paolo Romani di Forza Italia sulla caduta di Raqqa.

"Stiamo assistendo finalmente alla caduta di Raqqa, l'ultima roccaforte dell'Islam estremista e jihadista dell'ISIS in Siria. Una vittoria che vede come protagonisti le Sdf, l'alleanza curdi-araba sostenuta dagli USA, ma anche le forze governative di Assad sostenute dalla Russia per quasi tutta la durata di questa guerra, civile ma anche regionale, che ha avuto la sua costante nel nemico da sconfiggere: quella complessa e mutevole galassia terrorista di stampo islamico che assume di volta in volta l'aspetto dell'Is, di al-Nusra, Al Qaeda, ma anche di quei gruppi a volte definiti dall'Occidente di opposizione moderata" fa sapere in una nota il presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Paolo Romani.



"Una guerra poco compresa in cui le cancellerie europee non sempre hanno sostenuto la laicità di uno Stato nazionale contro l'estremismo religioso e terrorista. La liberazione di Raqqa è una vittoria della libertà che tutti dovrebbero festeggiare - rivela in ultimo -, ben venga che finalmente qualcuno se ne sia accorto."