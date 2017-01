Ruby ter: urne si avvicinano e torna accanimento giudiziario, dice Romani (Fi)

"Ci risiamo. Appena si prospetta all'orizzonte il ritorno alle urne, mentre si attende nel 2017 la decisione della Corte di Strasburgo, con un sincronismo quanto meno sospetto arriva il rinvio a giudizio del presidente Silvio Berlusconi" denuncia in una nota Paolo Romani, senatore di Forza Italia, commentando il fatto che nell'inchiesta Ruby ter l'ex permier è accusato di corruzione in atti giudiziari.



"Anni e anni di accanimento, ore e ore che una certa magistratura ha dedicato a un solo uomo. - ricorda - E tutto questo mentre i vertici della Cassazione, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, denunciano che la giustizia è al collasso".



"Resisti, presidente! Forza Italia al Senato è con te. Dimostrerai ancora una volta l'estraneità ai fatti che ti vengono ingiustamente contestati" esorta infine il parlamentare azzurro.