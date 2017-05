Quello di Manchester è attentato alle nuove generazioni, dice Romani (Fi)

Paolo Romani di Forza Italia commenta l'attentato a Manchester.

"Vogliono uccidere il nostro futuro" denuncia in un comunicato il senatore di Forza Italia Paolo Romani.

"L'attentato di Manchester - specifica -, che ha colpito in maniera vile tanti giovani e addirittura bambini, impone oggi più che mai alle democrazie occidentali di combattere la strategia di morte del terrorismo jihadista con ogni mezzo."

"Non è più il tempo delle divisioni, occorre agire uniti e con una decisione senza precedenti. - chiarisce - Sono vicino al governo e al popolo britannico ed esprimo profondo cordoglio, anche a nome dei senatori di Forza Italia, ai parenti delle giovanissime vittime in questo momento di straziante dolore."