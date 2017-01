Migranti: se UE non aiuta l'Italia allora è inutile, dice Romani (Fi)

"O Bruxelles si rende conto della situazione assolutamente emergenziale che ha assunto il problema dell'immigrazione clandestina, che quando tornerà il bel tempo sarà ancora più tragica, oppure noi sentiremo l'Europa così lontana tanto da ritenerla inutile. Ho l'impressione che viviate in una galassia lontana dalla realta'" riflette in un comunicato il senatore di Forza Italia Paolo Romani.



"Ci sono dei capannoni con dentro centinaia di migliaia di disgraziati che vengono dai Paesi più poveri dell'Africa - sottolinea il parlamentare -, lavorano per mesi in questi campi per pagarsi un passaggio, vengono dotati di pochi mezzi per fare qualche miglia di mare, in attesa che il telefono satellitare di cui è fornito lo scafista abbia una risposta da una Ong o da qualcun altro che gravita vicino alle coste libiche per essere salvati".



"Bruxelles deve prendere atto di quello che accade veramente e cominciare ad aiutare il governo italiano. - chiarisce quindi l'esponente azzurro - Devo dire che il ministro Marco Minniti sta iniziando a fare una politica profondamente diversa rispetto al passato cercando di chiudere il cerchio al confine tra Niger e Libia, visto che è piu' difficile farlo alla base di partenza. Ci troviamo di fronte ad una situazione emergenziale spaventosa. Il nostro Paese non può permettersi una competizione tra italiani poveri e coloro che arrivano clandestinamente sul nostro territorio, che vengono poi ospitati in maniera casuale e disordinata in alberghi pagati dai cittadini italiani, gli stessi che quando non pagano il mutuo o non possono pagare l'affitto vengono sfrattati dalle loro case."