Mario Mauro torna in Forza Italia: è valore aggiunto, dice Romani

Paolo Romani plaude al ritorno di Mario Mauro a Forza Italia.

"Il ritorno del senatore Mario Mauro in Forza Italia è un valore aggiunto per il nostro gruppo parlamentare" comunica il rappresentante forzista Paolo Romani.



L'esponente di Forza Italia espone inoltre: "La sua straordinaria esperienza, prima come vicepresidente vicario al Parlamento Europeo e poi come ministro della Difesa, sarà preziosa in questa delicata parte finale della legislatura."



"Mario Mauro - evidenzia in conclusione -, al quale mi lega un'antica amicizia, aggiungerà competenza alla nostra squadra in tante materie strategiche e darà un contributo importante a una Forza Italia in grado di intercettare i bisogni reali di un elettorato in cerca di rappresentanza."