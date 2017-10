Mafia: indagine su Berlusconi è déjà-vu che indigna, dice Romani (Fi)

Paolo Romani di Forza Italia commenta la riapertura del fascicolo sulle stragi del '92 - '93.

"Ci risiamo! Sta per concludersi un'importante campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e, in vista delle elezioni politiche della prossima primavera, riparte l'attacco mediatico-giudiziario contro il presidente Silvio Berlusconi. Un déjà-vu che però indigna e dovrebbe far riflettere tutti, a cominciare dal ministro Guardasigilli che non può restare silente di fronte alla propalazione illegale della notizia di una nuova indagine, peraltro infondata e assurda" diffonde in una nota il presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Paolo Romani.



"Ritenere di poter mettere in difficoltà il presidente Berlusconi e Forza Italia con mezzi tanto scorretti già utilizzati e clamorosamente falliti, è fuori da ogni logica democratica" prosegue il parlamentare forzista.

"Sappiano gli autori di questo maldestro attacco che Berlusconi e noi tutti non ci faremo intimidire perchè il loro tentativo finirà in boomerang" aggiunge in conclusione.