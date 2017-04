Dimissioni Minzolini: prassi Senato era respingere in prima votazione, dice Romani (Fi)

Paolo Romani di Forza Italia commenta le dimissioni di Augusto Minzolini.

"Ingiustizia è fatta - commenta in una nota il senatore di Forza Italia Paolo Romani - La vicenda Minzolini, conclusasi oggi con le dimissioni accettate dall'Aula, dimostra ancora una volta l'atteggiamento arrendevole della politica pur in presenza di una decisione della magistratura piena di ombre e di anomalie."



"Chi ha letto le carte processuali non può che essere pienamente convinto dell'innocenza di Augusto - afferma inoltre -, un amico e un collega leale che anche in questa occasione ha dimostrato una coerenza superiore a quella di molti dei suoi e dei nostri avversari politici."



"Tuttavia, il Senato, contravvenendo a una prassi consolidata in base alla quale le dimissioni vengono respinte nella prima votazione, ha ceduto al pregiudizio e al giustizialismo a' la carte di un menu precotto nella gogna mediatica degli epuratori in servizio permanente effettivo" prosegue.



"Dispiace poi ancor di più che la libertà di coscienza abbia ceduto il passo alle dinamiche interne di una parte politica" continua.



"Mentre fin d'ora annunciamo che ci batteremo nelle Aule parlamentari per abrogare una legge, la Severino, che presenta evidenti profili di incostituzionalità e sembra valere esclusivamente contro gli esponenti di Forza Italia" chiarisce in ultimo.