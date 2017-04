Albania: serve governo unità nazionale e legge elettorale, dice Romani (Fi)

Paolo Romani di Forza Italia commenta la crisi politica in Albania.

"L'Italia è da sempre il principale alleato del processo di integrazione europea dell'Albania - riporta in una nota Paolo Romani, senatore di Forza Italia -, e deve continuare a mantenere un ruolo di guida e di sostegno in questo passaggio delicato. I rapporti fra Italia e Albania affondano nelle radici della storia ma si concretizzano anche nell'attualità delle relazioni bilaterali. Il nostro Paese non può quindi rimanere indifferente in merito alla crisi politica in atto in questo momento in Albania."



"Una crisi politica che si innesta su una situazione complicata dalla forte presenza sul territorio della criminalità organizzata impegnata nella produzione - spiega il presidente dei senatori azzurri -, dagli ultimi dati in crescita, e del traffico di cannabis verso il nostro territorio e che vede le nostre istituzioni, assieme a quelle albanesi, protagoniste nel contrasto e nel controllo del territorio".



"In questo scenario diviene fondamentale la gestione delle prossime elezioni da parte di un governo di garanzia, supportato da maggioranza ed opposizione, come richiesto anche dal Presidente del Parlamento, Ilir Meta, in rappresentanza del Movimento Socialista per l'Integrazione componente della maggioranza di governo, in grado di rasserenare il clima di scontro politico fra i maggiori partiti albanesi, il partito socialista del Primo Ministro Edi Rama e il partito democratico del Presidente Luzlim Basha, rispettivamente al governo e all'opposizione; di dare al Paese una nuova legge elettorale, dopo il fallimento della riforma in discussione in Parlamento; e di assicurare elezioni democratiche e libere", spiega.



"Solo in presenza di queste condizioni il processo di integrazione nell'Unione dell'Albania potrà andare avanti senza ostacoli e sotto i miglior auspici. - conclude il parlamentare - L'Italia deve svolgere un ruolo di promotore in tutte le sedi europee a supporto dell'Albania nell'evoluzione positiva di questa fase e nel raggiungimento dell'obiettivo finale dell'ingresso nella Unione europea."