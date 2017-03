Paolo Poli: ad un anno dalla morte lo speciale su Rai3

'Quella donna sono io', lo speciale su Paolo Poli ad un anno dalla scomparsa, in onda sabato 25 marzo su Rai3.

"A un anno dalla scomparsa, Rai3 dedica uno speciale a Paolo Poli, svelando i tratti salienti di un uomo che ha fatto del teatro la propria vita. Filo conduttore del racconto, l'incontro-dialogo tra Pino Strabioli, amico e collega di Poli e Arturo Brachetti che all'arte di Poli si è spesso ispirato, in onda sabato 25 marzo, alle 23.50" si segnala in una nota dalla tv di Stato.



La Rai comunica quindi: "Surreale, geniale, irriverente, provocatore, libero, Paolo Poli è sempre riuscito ad affrontare con grazia anche i temi più scabrosi, dando prova sia nella voce che nel corpo di un talento camaleontico che gli ha consentito di interpretare mille personaggi, anche femminili. Lui stesso racconta di quella volta in cui un bambino, osservando la locandina di un suo spettacolo, gli chiese chi fosse la bella donna raffigurata nella fotografia. Poli rispose: 'Quella donna sono io'. Lo 'speciale', più che un documentario, vuole essere uno spettacolo, una serata dedicata al grande attore e alla sua arte. Senza mai perdere di vista quella vena ironica e irriverente, ma anche profonda e sofisticata, che ha fatto del suo teatro un punto di riferimento unico e irripetibile. Cinema, tv, pubblicità, canzoni, teatro, Poli si è confrontato con diversi linguaggi, scegliendo alla fine quello per lui più vero, il teatro: 'Io il teatro non lo fo per l'impiego, lo fo perché mi piace di più. Finché uno è vivo, lavorare dal vivo'."



Viene riportato in conclusione: "Una ricchezza espressiva, la sua, che rivivrà grazie a immagini di repertorio anche indite per la tv, animazioni grafiche, e nel racconto dei tanti che lo hanno conosciuto e amato: da Riccardo Muti a Renzo Arbore, da Natalia Aspesi a Corrado Augias, da Filippo Timi alla sorella Lucia Poli e agli amici Marco Messeri e Milena Vukotic, da Luciana Littizzetto a Fabio Fazio."