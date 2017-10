Tassa su polizze vita è dispetto per referendum Lombardia, dice Grimoldi (Lega)

Paolo Grimoldi della Lega Nord sulla legge di stabilità 2018.

"Giorno dopo giorno emergono i dettagli della legge di bilancio ed emergono i 'bei regali' che il governo sta preparando per i lombardi. Si scopre che, oltre a confermare l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni, verrà introdotta una tassa patrimoniale sulle Polizze Vita, la forma più importante di previdenza integrativa" sottolinea in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord.

"Inutile ricordare che la maggior parte delle Polizze Vita sono sottoscritte in Lombardia e che questo è un vero e proprio attacco ai risparmi pensionistici dei lombardi, una tassa ad hoc solo per i lombardi, anzi contro i lombardi. - viene denunciato - Si capisce perché il PD inviti al non voto sul referendum per l'autonomia della Lombardia del 22 ottobre, perché fino a quando i lombardi staranno zitti e muti potranno essere spremuti a piacimento".

"Il residuo fiscale pro-capite di ogni cittadino lombardo è superiore ai 5 mila euro all'anno. Immaginate cittadini lombardi come sarebbero diverse le vostre prospettive di lavoro e di pensione con 5 mila euro all'anno in più. - conclude - Tutti a votare SI domenica al referendum, perché l'autonomia non ce la regala nessuno altrimenti".