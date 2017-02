No a piano di distribuzione: migranti se li prendano sindaci del PD, dice Grimoldi (Lega)

"È inaccettabile la proposta del Ministero degli Interni, e del PD, già accettata dall'Anci che ormai sostanzialmente è una costola del PD, di distribuire nei Comuni italiani una media di 2,5 immigrati ogni mille abitanti. È inaccettabile considerando che sono stati i governi del PD negli ultimi quattro anni a tagliare 15 miliardi di trasferimenti ai Comuni, che a fatica riescono ad erogare i servizi minimi essenziali ai cittadini, già ridotti all'osso, e non possono certo farsi carico di decine di immigrati clandestini che, in Comuni medi o piccoli, avrebbero un impatto pesantissimo sugli equilibri del territorio" denuncia in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord.



"La Lega Nord dice no a questo assurdo progetto e ribadiamo che i nostri sindaci, a cominciare dai tanti sindaci che abbiamo in Lombardia, la Regione dove con il maggior numero di richiedenti asilo ospitati, più di 23mila, continueranno ad opporsi a qualsiasi proposta di accettare immigrati su basi volontaria, perché per i nostri sindaci vengono prima i nostri cittadini. - chiarisce - Gli immigrati che il governo del PD ha fatto entrare e sta facendo entrare se li prendano i sindaci del PD".