Migranti: perché governo non respingere navi delle Ong?, dice Grimoldi (Lega)

Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, sulle navi delle Ong che trasportano i migranti.

"Grazie alla solita nave della solita Ong, in questo caso la nave Prudence, (Ieri, ndr) sulle coste siciliane sbarcano altri 540 immigrati, raccolti al largo di Sabratha, nelle acque libiche. - informa in una nota Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda - Il governo italiano, il ministro Minniti e il ministro Pinotti, continuano a fingere di non vedere quello che sta accadendo nel Mediterraneo dove la navi delle Ong ogni giorno si inoltrano nelle acque libiche per raccogliere centinaia di immigrati da trasportare in Italia".



"Una piccola invasione quotidiana che si sta trasformando in un'invasione enorme: quasi 24mila immigrati sbarcati in questi primi tre mesi invernali, oltre il 60% in più rispetto all'anno scorso, e il governo tedesco oggi ipotizza che in questo 2017 in Italia possano sbarcare fino a 400 mila immigrati. - osserva il deputato della Lega Nord - Ma perché il governo non si decide a bloccare e respingere le navi delle Ong che violano le norme delle convenzioni internazionali?".