Migranti: Procuratore Catania conferma che navi Ong sostituiscono scafisti, dice Lega

Paolo Grimoldi della Lega Nord commenta le dichiarazioni del procuratore di Catania audito dal Comitato Schengen sul fenomeno migratorio.

"Le tante navi della Ong spuntate come funghi nel Mediterraneo hanno sostituito di fatto gli scafisti, impedendo il contrasto ai trafficanti di uomini. Le parole pronunciate dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, sentito (ieri, ndr) dal Comitato Schengen sul fenomeno migratorio, confermano quanto denunciamo da tempo ovvero che la maggior parte di queste Ong sono associazioni a delinquere con l'unico scopo di arricchirsi sulle spalle dei migranti", chiarisce in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord.



"Lo ha confermato di fatto anche lo stesso Zuccaro, pur chiarendo che le indagini sono ancora nella fase iniziale, spiegando che queste navi hanno costi elevatissimi, affermando che 'la 'Aquarius' di Sos Mediterranee, a esempio, ha un costo di 11.000 euro al giorno, mentre il Moas di Christopher e Regina Catrambone, Ong con sede a Malta, ha costi per 400.000 euro mensili. - specifica - Proprio la Acquarius, per farci capire, domenica ha raccolto in acque libiche 946 immigrati che ha poi portato al porto siciliano di Augusta in violazione di quanto prevede la Convenzione dei Diritti del Mare, per cui andavano trasbordati nei porti più vicini, ovvero quelli tunisini o quelli maltesi".



"Inquieta poi l'ulteriore denuncia fatta dal procuratore Zuccaro ovvero che molte di queste navi battono bandiera di Stati come il Belize e la Isole Marshall. - viene riferito - Speriamo che l'inchiesta della Procura di Catania faccia chiarezza al più presto su queste Ong, vogliamo sapere chi le finanzia, chi fornisce loro le costose imbarcazioni e gli strumenti, altrettanto costosi, per le loro missioni navali di salvataggio. Siamo curiosi di vedere a cosa porteranno questi accertamenti da parte delle Procure siciliane, se potranno escludere l'esistenza di rapporti tra queste Ong e le organizzazioni criminali di trafficanti di uomini o se escluderanno intrecci tra queste Ong e la rete delle cooperative che poi lucra e ingrassa grazie al business dell'accoglienza dei richiedenti asilo".