Migranti, Ong creano "scafismo legalizzato": fare chiarezza, dice Grimoldi (Lega)

Paolo Grimoldi della Lega Nord sulle Ong che trasportano i migranti nel Mediterraneo.

"Finalmente la magistratura, pur senza aprire ancora nessun fascicolo d'indagine, comincia a interessarsi al fenomeno delle tante Ong spuntate come funghi negli ultimi due anni che, con il loro operato, contribuiscono notevolmente ad incrementare l'afflusso di immigrati dalla Libia alle coste italiane" osserva in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord.



"Non passa giorno senza che le navi di queste Ong raccolgano decine o centinaia di immigrati dai gommoni in acque territoriali, libiche o tunisine, per poi trasportarli comodamente fino alle coste italiane, sostituendosi di fatto agli scafisti, creando una sorta di 'scafismo legalizzato'. - sottolinea l'esponente del Carroccio - Siamo contenti di sapere che la magistratura voglia fare chiarezza su queste Ong, sapere chi le finanzia, chi fornisce loro le costose imbarcazioni e gli strumenti, altrettanto costosi, per le loro missioni navali di salvataggio".



"Siamo curiosi di vedere a cosa porteranno questi accertamenti da parte delle Procure siciliane, se potranno escludere l'esistenza di rapporti tra queste Ong e le organizzazioni criminali di trafficanti di uomini o se escluderanno intrecci tra queste Ong e la rete delle cooperative che poi lucra e ingrassa grazie al business dell'accoglienza dei richiedenti asilo", conclude.