Ius soli, Lega: lavaggio del cervello a scuola dal PD, Fedeli intervenga

Paolo Grimoldi della Lega Nord in una interrogazione a Valeria Fedeli, ministro dell'Istruzione.

"Presento un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione per domandare se intenda assumere adeguati provvedimenti nei confronti dei dirigenti della scuola media di via Puecher, a Milano, dove due noti esponenti politici locali del PD nei giorni scorsi hanno tenuto una lezione agli studenti per indottrinarli sullo ius soli e su quella che è solo una proposta di legge che il Parlamento non ha ancora votato" informa in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord.

"Chiedo al ministro Fedeli se intenda assumere adeguati provvedimenti o voglia lasciar correre trattandosi di colleghi del suo schieramento politico. - aggiunge - È gravissimo che esponenti politici di un partito possano tenere lezioni che sono autentici lavaggi del cervello a giovani studenti. Un episodio di questa gravità non può passare sotto silenzio".