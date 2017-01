Malore da Hollande: Gentiloni operato al cuore al rientro a Roma, sta bene

Al rientro da Parigi, dove ha incontrato il presidente francese Francois Hollande, il premier Paolo Gentiloni ha accusato un malore e per questo è stato immeditamente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dove, da quanto si è appreso, è emersa la necessità di un piccolo intervento di angioplastica a un vaso periferico. A Gentiloni sarebbe stato applicato uno stent che permette al sangue di fluire al meglio nei vasi che rischiano l'ostruzione. L'intervento sembra esser riuscito senza problemi e Gentiloni, seppur ancora ricoverato nell'unità di terapia intensiva cardiologica, è vigile e sta bene.



Il malessere ha colto il premier italiano già durante il faccia a faccia con Hollande, e sarebbe dovuto alla troppa stanchezza accumulata da quando ha preso il porto di Matteo Renzi a Palazzo Chigi.



Il premier dovrà rimanere ancora per qualche giorno in ospedale. Gentiloni punta a tornare a lavoro già lunedì prossimo, ma intanto fonti del governo fanno sapere che è stata annullata la visita del Presidente del Consiglio in programma domani 12 gennaio a Londra, dove avrebbe dovuto incontrare il premier Theresa May.