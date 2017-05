Banca Etruria, Gentiloni: vicenda Boschi non avrà implicazioni sul governo

Il Paolo Gentiloni assicura che il caso Banca Etruria non avrà "implicazioni per il governo" anche perché "la vicenda del sottosegretario Maria Elena Boschi è nota".

"La vicenda del sottosegretario Maria Elena Boschi è nota. E non ci sono certamente implicazioni per il governo" assicura il premier Paolo Gentiloni, in merito al caso Banca Etruria scoppiato nuovamente dopo la pubblicazione del libro di Ferruccio De Bortoli.



Al al termine della sua missione in Cina all'Istituto italiano di Cultura a Pechino, Gentiloni sostiene infatti che a suo giudizio la Boschi ha già "ampiamente chiarito" sulla questione, e per questo non sembrano esserci altre novità. Queste invece potrebbero arrivare dopo l'audizione dell'ex Ad di Unicredit Federico Ghizzoni davanti alla Commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche.