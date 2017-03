Sonia Bruganelli: scandaloso sarebbe dire di vivere con 30 euro a Cortina

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, replica alle polemiche suscitate a causa di un video dove afferma che non sa che farci con 30 euro alla settimana: "Non mi piacciono quelli che fanno i politically correct".

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, replica alle molte polemiche suscitate a causa di un video dove, davanti ad un bancomat, afferma che non sa che farci con 30 euro alla settimana. "Lo scandalo sarebbe stato se avessi detto che potevo vivere una settimana con 30 euro a Cortina", sostiene però Sonia Bruganelli in una intervista al Corriere della Sera, ribadendo: "Non mi piacciono quelli che fanno i politically correct tanto per farlo. O ci vivi davvero così, oppure è solo una messinscena per sembrare quello che non sei".



La moglie di Bonolis però assicura: "Non faccio una vita di lussi. - aggiungendo però - Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa".