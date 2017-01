Con Paolo Bonolis anche la Music di Benji e Fede, Fedez e J-Ax

"Al via, da mercoledì 11 gennaio 2017, 'Music' con Paolo Bonolis, 2 serate evento in prima serata su Canale 5, in onda dal prestigioso Teatro 5 di Cinecittà in Roma, il leggendario studio di posa di Federico Fellini. Con questo show, Paolo Bonolis ci accompagnerà in uno spettacolare viaggio dentro la musica, cantata e raccontata in mille sfaccettature e con mille retroscena inediti e ricchi di emozioni" si riferisce in una nota da Mediaset.



"Quali sono le 'canzoni' amate dai nostri miti? Qual è la 'musica della vita' di chi crea la musica, la scrive, la suona, la canta? - prosegue dunque la società guidata da Fedele Confalonieri - Chi sono gli idoli dei nostri idoli? Le più belle canzoni della nostra vita saranno interpretate da grandi artisti, accompagnati da una superband e da un'orchestra di 64 musicisti, diretti dal Maestro Diego Basso. A fianco di Paolo Bonolis, Luca Laurenti canterà le canzoni della sua vita, mentre uno scatenato gruppo di 'street dancers' si esibirà in straordinari movimenti coreografici."



Il Biscione continua poi: "E al Teatro 5 di Cinecittà, dove è stato allestito un set grandioso, da lasciare senza fiato, si alternerà, ospite di Paolo Bonolis, un cast stellare, mai visto prima in Italia: John Miles, John Travolta, Ezio Bosso, Simon Le Bon, Manuel Agnelli, Gerard Depardieu, Morgan, Loredana Bertè e Noemi, Benji e Fede, Arturo Brachetti, Gianna Nannini, Marcus Miller con Enzo Avitabile, Nek, Anastacia, The Kolors, Francesco Renga, Tony Hadley, Elisa, Piero Pelù, Fedez e J-Ax, Dolcenera, Antonello Venditti."



Il gruppo milanese pubblica al termine: "E ancora, un pubblico di 1300 persone, 2.300 metri quadrati di led, 1.400 punti luce, 120.000 watt di potenza audio, sono solo alcuni dei numeri dello show. 'Music' è una produzione Arcobaleno Tre e SDL 2005."