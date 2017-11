Black out per neve Emilia: Enel rimuova responsabili, dice Bolognesi (PD)

Paolo Bolognesi del PD sul black out che interessa i Comuni della provincia di Bologna e 30mila utenze a causa della neve.

"Alla prima forte nevicata, migliaia di famiglie e aziende dell'Appennino emiliano, da ieri, sono senza corrente elettrica e riscaldamento. E' una situazione vergognosa che invito i vertici dell'Enel a risolvere rimuovendo i responsabili che non hanno saputo gestire la distribuzione sul nostro territorio", dichiara in una nota Paolo Bolognesi, commentando il sul black out che interessa i Comuni della provincia di Bologna e 30mila utenze.



"Come già raccontato, nella stessa situazione, nel 2015, il motivo sarebbe la caduta degli alberi sui cavi elettrici a causa della neve. - sottolinea l'esponente dem - Come tutti sanno, i comuni dell'Appennino emiliano non si trovano al mare e la presenza della neve è una costante naturale. Di conseguenza, i responsabili Enel avrebbero dovuto predisporre un'azione di prevenzione e manutenzione dei territori dove sono ubicate le centraline e i cavi elettrici per evitare i black out".



"E' evidente che ciò non è stato fatto ed allora - conclude - chiedo ai vertici dell'Ente di rimuovere i funzionari incapaci di prevedere e gestire questa situazione di cui pagano le ingiuste conseguenze migliaia di famiglie e aziende".