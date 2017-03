Minori non accompagnati: con legge si supera fase emergenziale, dice Beni (PD)

Paolo Beni del PD commenta la legge approvata sui minori stranieri non accompagnati.

"Oggi l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva la legge per la protezione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati. Un provvedimento fortemente atteso e considerato indispensabile da associazioni - diffonde in un comunicato Paolo Beni, deputato del Partito Democratico -, Enti Locali e operatori che a vario titolo si occupano di questo tema, divenuto negli ultimi anni una vera e propria emergenza".



"Con l'approvazione di oggi si supera l'approccio emergenziale e si definiscono le effettive competenze e responsabilità degli operatori coinvolti. - precisa l'esponente dem - I minori non accompagnati non potranno essere respinti alla frontiera e dovranno essere accolti in strutture dedicate dotate di personale qualificato per la loro assistenza. Da oggi finalmente, sarà data priorità all'esclusivo interesse superiore del minore, grazie ad una legge di grande valore umano e civile, coerente coi principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, e che rappresenta un decisivo passo avanti per un'Italia più civile."