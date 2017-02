Cyberbullismo, servono regole chiare: accelerare i tempi, dice Beni (PD)

Paolo Beni del PD in occasione del Safer Internet Day.

"Oggi è Safer Internet Day, giornata dedicata alla sicurezza in rete. Un tema di grande attualità, visto che i problemi derivanti dall'uso scorretto di internet sono sempre più evidenti, complice la sempre più massiccia diffusione dei social network" rivela in una nota Paolo Beni, deputato del Partito Democratico.



"Dilagano in rete espressioni di odio, aggressioni e molestie, e a preoccupare sempre di più è il fenomeno del cyberbullismo, che sta diventando un serio problema sociale fra i giovanissimi. - sottolinea - Servono regole chiare, anzitutto a protezione e tutela di chi è vittima di questi episodi, e serve investire nella prevenzione. La rete offre straordinarie opportunità per la crescita formativa dei nostri ragazzi e al tempo stesso presenta rischi".



"Per questo il giusto approccio è quello dell'educazione ad un uso consapevole e responsabile di internet a partire dalla scuola. Ma ciascuno deve fare la sua parte. - osserva infine il parlamentare - Devono farla gli operatori di mercato e le grandi piattaforme telematiche, che non possono venir meno alle loro responsabilità. Deve farla il Parlamento, che sta discutendo ormai da troppo tempo la legge sulla prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. E' ora di accelerare i tempi, sarebbe imperdonabile chiudere la legislatura senza averla definitivamente approvata".