Cyberbullismo: serve estensione misure anche ad adulti, dice Beni (PD)

Paolo Beni del PD commenta l'approvazione della legge sul cyberbullismo.

"Oggi la Camera ha approvato definitivamente, con voto unanime, la legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. - illustra in un comunicato Paolo Beni, deputato del Partito Democratico - Un provvedimento atteso, che risponde con misure concrete alle aspettative di educatori, famiglie e, soprattutto, di tanti ragazzi e ragazze direttamente coinvolti da un fenomeno divenuto ormai un sempre più rilevante problema sociale e culturale".



"Per un efficace contrasto del cyberbullismo serve l'azione comune di diversi attori, primi fra tutti la scuola, la famiglia e le imprese che operano nel mercato dei servizi internet. - precisa - È questo l'obiettivo a cui mira la legge approvata oggi. Sicuramente si poteva fare di più ad esempio ampliando l'ambito di applicazione della norma al bullismo in generale, ed estendendo le misure di tutela anche agli adulti, ma si è privilegiata l'esigenza di scongiurare ulteriori rinvii nell'approvazione definitiva della legge, che grazie al voto di oggi sarà pienamente operativa già per l'inizio del nuovo anno scolastico".



"Una buona legge, che colma un vuoto normativo non più giustificabile e affronta il fenomeno con un approccio equilibrato, privilegiando la protezione delle vittime e la prevenzione attraverso il ruolo decisivo dell'educazione" conclude il parlamentare.