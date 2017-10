Nonna Peppina: ddl arriva in Commissione Ambiente, dice Arrigoni (Lega)

Paolo Arrigoni della Lega Nord sul caso della nonnina terremotata.

"Dopo grande insistenza, la prossima settimana il nostro disegno di legge per nonna Peppina sarà incardinato in commissione Ambiente e quella successiva inizieremo le audizioni per accertare casi analoghi. Ora il nostro impegno è quello di accelerare il più possibile i tempi auspicando un accordo tra i partiti e procedere direttamente in sede deliberante", annuncia in una nota Paolo Arrigoni, senatore della Lega Nord.