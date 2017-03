Decreto sicurezza: governo dice no a rimpatri clandestini, dice Lega

Paolo Arrigoni della Lega Nord sul decreto sicurezza.

"E' una delusione constatare che nonostante i proclami di Marco Minniti durante la discussione del decreto si sia evidenziata da parte del governo la totale chiusura verso le nostre proposte sul rifinanziamento del fondo per i rimpatri" diffonde in un comunicato il parlamentare della Lega Nord Paolo Arrigoni, in merito al decreto sicurezza.



"Non solo il governo non vuole procedere al rimpatrio degli irregolari così come imposto anche dall'Unione europea, ma il governo ha bocciato la nostra proposta di rintracciare gli irregolari presenti sul territorio italiano per poter procedere all'espulsione e al respingimento" prosegue il leghista.



Continua in conclusione: "Purtroppo, siamo alle solite, nulla è cambiato nella linea politica di Paolo Gentiloni. Questo si conferma l'ennesimo governo immigrazionista e pro clandestini."