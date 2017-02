Bolkestein: serve stralcio bandi e proroga oltre 2018, dice Arrigoni (Lega)

Paolo Arrigoni della Lega Nord sulla direttiva Bolkestein.

"Il governo doveva avere più coraggio e prorogare le concessioni per il commercio ambulante non solo fino a fine 2018", dichiara in una nota il senatore della Lega Nord Paolo Arrigoni, in riferimento alla direttiva Bolkestein.



"Inoltre avrebbe dovuto dare ai Comuni una direttiva netta imponendo lo stralcio dei bandi. - chiarisce - Purtroppo così facendo non solo Paolo Gentiloni ha semplicemente allontanato il problema di un solo anno ma ha gettato i Comuni nel caos che ad oggi non sanno come comportarsi".



"La realtà è che la soluzione è una sola: il governo italiano deve imporre all'Europa lo stralcio delle concessioni per gli ambulanti dalla Bolkestein" conclude il leghista.